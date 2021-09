Gujarat New CM: गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपाणी ने शनिवार को अचानक अपने पद से इस्तीफा दे दिया, उसके बाद गुजरात के नए सीएम के चेहरे को लेकर ऊहापोह की स्थिति चल रही है और अटकलों का बाजार भी गर्म है. इसके लिए लेकिन ज्यादा इंतजार नहीं करना होगा. आज दोपहर तीन बजे तक गुजरात को नया मुख्यमंत्री मिल जाएगा. माना जा रहा है कि अगला मुख्यमंत्री पाटीदार समाज से होगा, हालांकि ये विधायक दल की बैठक में ही स्पष्ट हो पाएगा.Also Read - कंडोम नहीं था तो शख्स ने संबंध बनाने से पहले प्राइवेट पार्ट पर लगाया ऐसा पदार्थ, हो गई मौत- जानें पूरा मामला...

वैसे गुजरात के अगले मुख्यमंत्री के नामों में प्रफुल्ल पटेल, मनसुख भाई मंडविया, पुरुषोत्तम रूपाला, नितिन पटेल पाटीदार चेहरे के रूप में मुख्यमंत्री की रेस में सबसे आगे हैं. जबकि गैर पाटीदार चेहरा प्रदेश अध्यक्ष सीआर पाटिल का है. वे भी मुख्यमंत्री की रेस में आगे बताए जा रहे हैं. Also Read - गर्लफ्रेंड न हो प्रेग्नेंट इसलिए संबंध बनाने से पहले कंडोम नहीं मिला तो लड़के ने अपनाया ऐसा चौंकाने वाला तरीका, हो गई मौत; जानें पूरा मामला

मुख्यमंत्री विजय रुपाणी के इस्तीफे के बाद आज यानी रविवार को विधायक दल की बैठक दोपहर तीन बजे बुलाई गयी है. इस बैठक में विधायक दल के नए नेता का चुनाव होगा जो गुजरात का नया मुख्यमंत्री होगा. पार्टी के केंद्र पर्यवेक्षक के तौर पर रविवार सुबह केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर और पहलाद जोशी नए मुख्यमंत्री के चुनाव के लिए अहमदाबाद पहुंच गए हैं. Also Read - Gujarat Latest News Update: जन्माष्टमी पर गुजरात के 8 शहरों में रहेगा नाइट कर्फ्यू, 2 सितंबर से खुलेंगे स्कूल

Union Ministers Prahlad Joshi & Narendra Singh Tomar will visit Gujarat today as BJP’s central observers; BJP legislative party meeting to be held today

Gujarat Chief Minister Vijay Rupani submitted his resignation to the Governor on Saturday.

(File photos) pic.twitter.com/p41UFiT2rZ

— ANI (@ANI) September 12, 2021