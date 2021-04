COVID-19, Gujarat,Vadodara, News: देश में तेजी से दोबार बढ़ रहा कोरोना वायरस (Coronavirus) संक्रमण के चपेट में नवजात बच्‍चे भी आ रहे हैं. ताजा मामला गुजरात (Gujarat) के वडोदरा (Vadodara) से सामने आया है, जहां एक अस्‍पताल में दो नवजात जुड़वा बच्‍चे (Newborn twins) कोविड-19 टेस्‍ट में पॉजिटिव पाए गए हैं. 15 दिन पहले पैदा हुए इन दोनों बच्‍चों को वडोदरा के एसएसजी हॉस्‍पिटल में लाया गया था. दोनों को गंभीर रूप से डायरिया और डिहाइड्रेशन हो गया था. Also Read - Coronavirus Cases in Delhi: राजधानी दिल्ली में कोरोना विस्फोट, सीएम केजरीवाल ने बुलाई आपात बैठक

SSG अस्पताल के बाल रोग विभाग के प्रमुख डॉ. अय्यर ने कहा, “गंभीर दस्त और निर्जलीकरण के साथ पैदा होने के बाद 15 दिनों में जुड़वा बच्चों को लाया गया था. उनका कोविड19- संक्रमण का परीक्षण पॉजिटिव रहा, लेकिन अब वे बेहतर हैं. Also Read - MP के 4 जिलों में आज रात से फुल लॉकडाउन, जानें कहां कैसी रहेगी पाबंदी

Gujarat: Newborn twins tested positive for #COVID19 in Vadodara Also Read - कोरोना के लगातार कोरोना संक्रमण के टूट रहे रिकॉर्ड, महाराष्ट्र की हालत सबसे खराब

“Twins were brought in 15 days after being born with severe diarrhoea & dehydration. They tested positive but are better now. Haven’t been discharged yet,” said Dr Iyer, Head Dept of Pediatrics, SSG Hospital (01.04) pic.twitter.com/vvg1Mzl6U7

— ANI (@ANI) April 2, 2021