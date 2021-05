Gujarat Black Fungus News: देश में जारी कोरोना संकट के बीच ब्लैक फंगस ने मुसीबत बढ़ा दी है. मध्यप्रदेश में ब्लैक फंसग से 90 से ज्यादा मरीजों की मौत हो चुकी है. इस बीच गुजरात की विजय रुपाणी सरकार ने राज्य में ब्लैक फंगस (Black Fungus) यानी म्यूकरमाइकोसिस (Mucormycosis) को महामारी घोषित कर दिया गया है. बता दें कि कई राज्यों ने पहले ही ब्लैक फंगस को महामारी घोषित किया हुआ है. इससे पहले आज ही केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों से ब्लैक फंगस संक्रमण (म्यूकरमाइकोसिस) को महामारी रोग अधिनियम 1897 के तहत अधिसूच्य बीमारी बनाकर सभी मामलों की सूचना देने को कहा था. Also Read - Gujarat Lockdown and Tauktae Update: गुजरात में दुकानों के खुलने और बंद होने का समय बदला, सरकार ने जारी किये आदेश

मंत्रालय ने एक पत्र में कहा कि हालिया समय में कई राज्यों से कोविड रोगियों में फंगस संक्रमण "म्यूकरमाइकोसिस" के रूप में एक नयी चुनौती सामने आई है. इसने कहा कि यह बीमारी खासकर ऐसे कोविड रोगियों में देखने को मिल रही है जिन्हें स्टेरॉइड पद्धति उपचार मिला है और जिनका शर्करा स्तर अनियंत्रित है.

CM Vijay Rupani has stated that Mucormycosis (Black Fungus) declared an epidemic in Gujarat. Govt & pvt hospitals/medical colleges treating the disease will have to follow guidelines by Union Health Ministry as well as ICMR for screening, diagnosis & treatment: Gujarat CMO

