गुजरात: जामनगर में इमारत ढही, अब तक तीन की मौत, 8-10 के फंसे होने की आशंका

जामनगर: गुजरात के जामनगर शहर में तीन मंजिला आवासीय इमारत ढह गई. दमकल द्वारा चलाए गए बचाव अभियान में चार लोगों को सुरक्षित बचा लिया गया. जबकि तीन लोगों की मौत हो गई है. स्थानीय निवासियों ने दावा किया कि मलबे में आठ से दस लोग दबे हो सकते हैं. एक अधिकारी ने बताया,‘‘ साधना कॉलोनी में तीन मंजिला आवासीय इमारत शाम के वक्त ढह गई. अभियान जारी है और चार लोगों को बचा लिया गया. इमारत का निर्माण गुजरात हाउसिंग बोर्ड ने करीब तीन दशक पहले किया था.’’

उन्होंने कहा कि जामनगर निगम आयुक्त डी एन मोदी, नगर निगम के वरिष्ठ अधिकारी तथा स्थानीय विधायक दिव्येश अकबरी मौके पर पहुंचे और बचाव अभियान उनकी देख-रेख में चल रहा है.