Gujarat, Night Curfew, Ahmedabad, Vadodara, Surat, Rajkot, Covid-19, News: गुजरात में कोरोना वायरस संक्रमण के बढ़ते मामलों के मद्देनजर सरकार ने 17 मार्च से 31 मार्च के बीच चार महानगरों-अहमदाबाद (Ahmedabad), वडोदरा (Vadodara), सूरत (Surat) और राजकोट (Rajkot) में रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक नाइट कर्फ्यू लागू करने का फैसला किया है.

राज्य सरकार ने जारी बयान में कहा है, गुजरात सरकार ने 17 मार्च से 31 मार्च के बीच चार महानगरों-अहमदाबाद, वडोदरा, सूरत और राजकोट में रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक नाइट कर्फ्यू लागू करने का फैसला किया है. इन चार महानगरों में 16 मार्च तक रात 12 बजे से सुबह 6 बजे प्री-नाइट कर्फ्यू रहेगा.

Gujarat govt has decided to implement night curfew in four metros-Ahmedabad, Vadodara, Surat & Rajkot from 10 pm to 6 am between March 17 and March 31. Pre-night curfew system will be maintained in these four metros till March 16 from 12 am to 6 am: State Government

