Gujarat Night Curfew Update: गुजरात सरकार ने राज्य के दो शहरों में 18 से 25 फरवरी तक नाइट कर्फ्यू (Night Curfew) लगाने की घोषणा की. ताजा आदेश के अनुसार, अहमदाबाद और वडोदरा में रात 12 से सुबह 5 बजे तक पाबंदी रहेगी. इससे पहले राज्य सरकार ने 10 फरवरी को कोविड -19 मामलों में गिरावट के बाद 8 प्रमुख शहरों में रात के कर्फ्यू के समय में ढील देने का फैसला किया था. इस महीने की शुरुआत में राज्य के 27 शहरों में रात 10 से सुबह 6 बजे के बीच नाइट कर्फ्यू को 11 फरवरी तक लागू रखने का आदेश दिया था. हालांकि, इसने शादी जैसे समारोहों के लिए कुछ नियमों में ढील दी थी. सरकार ने शहरों में होटलों द्वारा भोजन वितरण सेवा को चौबीसों घंटे जारी रखने की अनुमति दी थी. आदेश में कहा गया था कि 150 की पूर्व सीमा के बजाय अब खुले स्थानों में आयोजित शादियों में 300 से अधिक लोग शामिल हो सकते हैं. बंद परिसर में शादियों के लिए, 150 व्यक्तियों की सीमा बनी रहेगी.Also Read - केंद्रीय कर्मचारियों को आना होगा ऑफिस, बॉयोमेट्रिक सिस्टम हुआ शुरू; वर्क फ्रॉम होम बंद

Night curfew (12am-5am) to be enforced in only two cities of the state, Ahmedabad and Vadodara from 18th February to 25th February: Gujarat Chief Minister's Office

