Gujarat Red Alert: गुजरात के सूरत, जूनागढ़, गिर, भावनगर, तापी, डांग, वलसाड और नवसारी सहित 8 जिलों में भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है और इन जिलों के लिए रेड अलर्ट घोषित किया गया है. आपदा प्रबंधन मंत्री, राजेंद्र त्रिवेदी ने बताया है कि महाराष्ट्र में दो बांधों से पानी ओवरफ्लो होने से पूर्णा नदी का जलस्तर बढ़ रहा है, जिससे मुंबई की ओर जाने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग और डांग और कच्छ में दो स्थानों पर राष्ट्रीय राजमार्ग बंद कर दिए गए हैं. मंत्री ने बताया कि नवसार और वलसाड जिले में फंसे लोगों को बचाने के लिए एनडीआरएफ की टीम अच्छा काम कर रही है.Also Read - Weather Report: गुजरात और महाराष्ट्र के कई शहरों में तबाही मचाने के बाद क्या UP, बिहार पर मेहरबान होगा मॉनसून | Watch Video

महाराष्ट्र में वर्धा नदी का जलस्तर बढ़ने से महाराष्ट्र और तेलंगाना को जोड़ने वाली सड़क जलमग्न हो गई है. चंद्रपुर शहर के कई हिस्सों में बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं. Also Read - Weather Update: महाराष्ट्र, गुजरात समेत देश के इन हिस्सों में भारी बारिश के आसार, जानें आपके शहर में कैसा रहेगा मौसम का मिजाज

Maharashtra | The road connecting Maharashtra and Telangana was inundated due to the rising level of Wardha river. Flood-like situation in several parts of Chandrapur city (14.07) pic.twitter.com/osyOMlB1KH

