Gujarat, Covid-19, Coronavirus, Somnath temple, NEWS: गुजरात (Gujarat) में तेजी से बढ़ रहे कोरोना संक्रमण के मामले के चलते सोमनाथ ट्रस्‍ट ने सोमनाथ मंदिर (Somnath temple) और ट्रस्‍ट के अन्‍य मंदिरों को आज रविवार से बंद रखने का फैसला किया है. सोमनाथ मंदिर ट्रस्‍ट ने ये फैसला कल शनिवार को देर शाम को लिया. ट्रस्‍ट ने कहा है कि भक्‍त सोशल मीडिया के माध्‍यम से मंदिर की आरती देख सकते हैं. यह मंदिर के सोशल मीडिया और और इसकी वेबसाइट देख सकते हैं. बता दें कि कल गुजरात में गुजरात में पहली बार कोविड-19 (COVID-19) के 5,000 से ज्यादा नए केस दर्ज किए गए थे. Also Read - Lockdown in MP: मध्‍य प्रदेश में लॉकडाउन की फोटोज, आंकड़े दे रहे बड़ी चेतावनी

गुजरात में पहली बार कोविड-19 के 5,000 से ज्यादा केस, 25,129 एक्‍ट‍िव केस

गुजरात में पहली बार कोविड-19 के 5,000 से ज्यादा नए मामले शनिवार को सामने आए और संक्रमण की वजह से 49 मरीजों की मौत हो गई, जो कि पिछले साल मई में एक दिन में सबसे ज्यादा मरनेवाले मरीजों की संख्या के बराबर है. एक अधिकारी ने बताया कि राज्य में 5,011 नए मामले सामने आने के बाद कुल संक्रमितों की संख्या बढ़कर 3,42,026 हो गई। वहीं अब तक 4,746 मरीजों की मौत हो चुकी है. यहां अब 25,129 मरीजों का उपचार चल रहा है. Also Read - Coronavirus in Delhi: दिल्ली में कोरोना वायरस संक्रमण के 7,897 नए मामले सामने आए, 39 रोगियों की मौत

Gujarat | Somnath Trust has decided to close Somnath & other temples under it from April 11 for visitors in view of rising COVID cases. Devotees can watch aarti on the temple’s social media pages & its website: Vijaysinh Chawda, General Manager, Shree Somnath Trust (10.04) pic.twitter.com/fhvzZLKwVG Also Read - कोरोना संकट का असर, हरियाणा रोडवेज की बसों के उत्तराखंड में प्रवेश करने पर रोक

— ANI (@ANI) April 10, 2021