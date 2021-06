Gujarat Unlock: गुजरात में कोरोना मामलों में कमी आने के बाद लॉकडाउन (Lockdown) जैसी पाबंदियों में ढील देकर अनलॉक की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है. कोरोना वायरस के मामलों में कमी के बाद गुजरात की विजय रूपाणी (Vijay Rupani) सरकार ने भी कई पाबंदियों में ढील (Gujarat Unlock Update) दी है. इसके साथ ही आज बाजारों-कार्यालयों में फिर से रौनक लौट आई है. कार्यालय 100 प्रतिशत स्टाफ्स के साथ खुल गए हैं. वहीं आज से कोर्ट में भी कामकाज शुरू हो गया है. Also Read - Gujarat Lockdown Update: गुजरात में भी अनलॉक की प्रक्रिया शुरू, जानें क्या-क्या मिली रियायतें...

गुजरात सरकार ने शुक्रवार को ही घोषणा की थी कि राज्य के प्राइवेट और सरकारी कार्यालय 7 जून से 100 प्रतिशत कर्मचारियों के साथ काम कर सकते हैं. इसके एक आधिकारिक बयान में शुक्रवार को कहा गया कि गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपाणी ने यह निर्णय लिया है. Also Read - Gujarat Lockdown Update: गुजरात में 7 जून से पाबंदियों में कुछ और ढील का ऐलान, जाना क्या है ताजा फैसला

Gandhinagar | Gujarat has eased COVID19 restrictions from today Also Read - Gujarat Unlock Update: गुजरात के 36 शहरों में 4 जून से खुल सकेंगी सभी दुकानें, जानें टाइमिंग और ताजा अपडेट...

All private and government offices are allowed to function with 100% staff

“From today, the courts are also opening & all work will resume. We are happy about it. All must follow COVID norms,” says a notary officer pic.twitter.com/XU3I1mBNHs

— ANI (@ANI) June 7, 2021