टोक्यो पैरालम्पिक में टेबल टेनिस स्पर्धा के महिला एकल में रजत पदक जीतने वाली भाविना पटेल को गुजरात के मुख्‍यमंत्री विजय रूपाणी ने बधाई दी है. गुजरात के सीएम रूपाणी ने टोक्यो पैरालंपिक में रजत पदक जीतने पर पैरा भाविना पटेल को ‘दिव्यांग खेल प्रतिभा प्रोत्साहन पुरस्कार योजना’ के अंतर्गत 3 करोड़ रुपए देने की घोषणा की है.

भाविना गुजरात में मेहसाणा जिले के वडनगर के सुंधिया गांव की रहने वाली हैं.

भाविना बेन पटेल को तोक्यो पैरालंपिक की टेबल टेनिस क्लास 4 स्पर्धा के महिला एकल फाइनल में रविवार को चीन की झाउ यिंग के खिलाफ हार का सामना करना पड़ा. उन्हें यिंग ने सीधे मुकाबले में 7-11, 5-11, 6-11 से शिकस्त दी. हालांकि, इसके बावजूद वह तोक्यो पैरालंपिक खेलों में भारत को पहला पदक दिलाने में सफल रहीं.

बाद में प्रधानमंत्री ने भाविना से फोन पर बात की और उन्हें रजत पदक जीतने पर बधाई दी. प्रधानमंत्री कार्यालय के अधिकारियों के मुताबिक मोदी ने भाविना से कहा कि उन्होंने इतिहास रचा है. उन्होंने रजत पदक विजेता को भविष्य की शुभकामनाएं भी दीं. प्रधानमंत्री ने भाविना को बताया कि वह अक्सर सुंधिया जाते रहते थे. उन्होंने भाविना से यह भी पूछा कि उनके परिवार के कौन-कौन से सदस्य अभी गांव में रहते हैं. इसके जवाब में भाविना ने बताया कि उनके माता-पिता सुंधिया में ही रहते हैं. बता दें कि प्रधानमंत्री भी वडनगर के ही रहने वाले हैं.

Gujarat CM Vijay Rupani congratulates #BhavinaPatel, for winning a Silver medal at Paralympic Games

Chief Minister has announced an incentive award of Rs. 3 crores under the state government’s Divyang Khel Pratibha Protsahan Puraskar Yojana to Bhavina Patel: CMO

(file photos) pic.twitter.com/JysRJxBKSL

