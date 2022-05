गुजरात (Gujrat) में भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) ने कांग्रेस को तगड़ा झटका दिया है. पाटीदार नेता हार्दिक पटेल (Hardik Patel) दो जून (गुरुवार) को बीजेपी में शामिल होने जा रहे हैं. वह अपने 15 हजार समर्थकों के साथ बीजेपी में शामिल होंगे. बताया जा रहा है कांग्रेस के कुछ स्थानीय नेता और कार्यकर्ता भी हार्दिक पटेल के साथ बीजेपी का दामन थामेंगे. हार्दिक पटेल ने बीजेपी में शामिल होने की पुष्टि की है. उन्होंने अभी हाल में ही कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया था. इससे पहले हार्दिक पटेल ने बीजेपी में शामिल होने का संकेत दिया था. उन्होंने जम्मू-कश्मीर से हटाई गई धारा 370 को सही ठहराते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ की थी.Also Read - पोस्ट ऑफिस की फ्रेंचाइजी खोलें, हर महीने कमाएं 50 हजार रुपये

बता दें कि गुजरात में इसी साल के अंत में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं. ऐसे में हार्दिक पटेल को अपने पाले में लाकर बीजेपी ने पाटीदार समाज को बड़ा संदेश दिया है. पाटीदार समाज में हार्दिक पटेल का काफी जनाधार माना जाता है.

Hardik Patel to join BJP on 2nd June – he confirms to ANI. He had recently quit Congress. pic.twitter.com/xtgGjQ9hhm

— ANI (@ANI) May 31, 2022