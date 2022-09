अहमदाबाद: गुजरात आतंकवाद रोधी दस्ते ने बुधवार को भारतीय तटरक्षक बल के साथ एक संयुक्त अभियान के दौरान राज्य के तट पर अरब सागर में एक मछली पकड़ने वाली पाकिस्तानी नौका से 200 करोड़ रुपए मूल्य की 40 किलोग्राम हेरोइन जब्त की है. एटीएस के वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि नौका चालक दल के सदस्य 6 पाकिस्तानी नागरिकों को भी हिरासत में ले लिया गया है.Also Read - बीजेपी पिछले दरवाजे से सोनिया गांधी को पीएम बनाने की कोशिश कर रही है: अरविंद केजरीवाल का बड़ा दावा

अधिकारी ने कहा कि कच्छ जिले में जखाऊ बंदरगाह के पास तटरक्षक बल और एटीएस की संयुक्त टीम ने मादक पदार्थ ले जा रही मछली पकड़ने वाली नौका को समुद्र में रोक लिया.

Indian Coast Guard & ATS Gujarat jointly apprehended a Pakistani Boat with 6 crew in Indian waters carrying approx 40 kgs of Heroine worth Rs 200 crores: Indian Coast Guard https://t.co/HQxRIMJNNe pic.twitter.com/yY705W2lKP

— ANI (@ANI) September 14, 2022