Indian Air Force, cree, Kutch, BSF, Gujarat, IAF, Commando, Pakistanis: इंडियन एयरफोर्स (Indian Air Force) ने आज गुरुवार को गुजरात के कच्‍छ के क्रीक इलाके (creek area near Kutch) में छिपे पाकिस्‍तानियों (Pakistanis) की तलाश के लिए कमांडो (Commando) के तीन ग्रुप (Commando groups) को अलग-अलग दिशाओं से एयरड्रॉप (air-dropped) किया है. अब कमांडो उस जगह के पास पहुंच गए हैं, जहां पाकिस्‍तानी छिपे हुए हैं और ऑपरेशन अभी भी कच्‍छ के क्रीक इलाके में जारी है. यह जानकारी गुरुवार की रात बीएसएफ गुजरात ने दी है.

Three Commando groups of Indian Air Force have been air-dropped from 3 different directions, commandos are closing in where the Pakistanis are hiding. Extreme marshy area, mangroves &tidal waters are making troops’ task challenging. The operation is still in progress: BSF Gujarat pic.twitter.com/bgW872d2Pr

— ANI (@ANI) February 10, 2022