Cricket World Cup Final: स्टेडियम के बाहर क्रिकेट प्रशंसकों की भारी भीड़, देखें- Video

ICC Cricket World Cup Final 2023: आज होने वाले भारत बनाम ऑस्ट्रेलिया विश्व कप फाइनल मैच से पहले अहमदाबाद में नरेंद्र मोदी स्टेडियम के बाहर क्रिकेट प्रशंसकों की भारी भीड़ देखी जा रही है. रविवार सुबह से ही क्रिकेट प्रशंसक इकट्ठा हो रहे हैं. मैच से पहले अहमदाबाद में नरेंद्र मोदी स्टेडियम के बाहर क्रिकेट प्रशंसकों में उत्साह देखा जा रहा है. बड़ी संख्या में लोग टीम इंडिया को सपोर्ट करने पहुंच रहे हैं.

दिल्ली और मुंबई से क्रिकेट प्रेमियों को लेकर स्पेशल ट्रेन अहमदाबाद पहुंच रही है. कुछ ट्रेनें तो तगड़े ही अहमदाबाद पहुंच गई. रेलवे ने यात्रियों की सहूलियत के लिए स्पेशल ट्रेन चला रहा है. मैच खत्म होने के बाद यात्रियों को लेकर ट्रेन दिल्ली और मुंबई के लिए रवाना होगी.

#WATCH | Gujarat: A huge crowd gathered outside the entry gates of Narendra Modi Stadium in Ahmedabad ahead of the ICC Cricket World Cup final match between India and Australia.#ICCMensCricketWorldCup2023 pic.twitter.com/5q9bwnAgkr

— ANI (@ANI) November 19, 2023