Coronavirus Alert of Gujarat: गुजरात में कोरोना के बढ़ते मामले को देखते हुए गुजरात सरकार ने फैसला लिया है कि चार शहरों में लागू रात का कर्फ्यू (Night curfew in Gujarat) मंगलवार से और 15 दिन के लिए और बढ़ा दिया गया है. अब यह नाइट कर्फ्यू 15 अप्रैल तक के लिए बढ़ा दिया गया है. सरकार की तरफ से एक आधिकारिक विज्ञप्ति में बताया गया है कि अहमदाबाद, सूरत, वडोदरा और राजकोट में लागू नाइट कर्फ्यू अब 15 अप्रैल तक रात नौ बजे से सुबह छह बजे तक प्रभावी रहेगा.

आधिकारिक विज्ञप्ति में कहा गया है कि सरकार ने जांच, संक्रमितों के संपर्क में आए लोगों का पता लगाने (Contact tracing) और उपचार एवं अन्य उपायों पर केंद्र के दिशानिर्देशों को लागू करने को भी 30 अप्रैल तक बढ़ा दिया है. कोविड-19 मामलों में वृद्धि के कारण सरकार ने पिछले 16 मार्च को रात के कर्फ्यू के समय में दो घंटे की बढ़ोत्तरी की थी जो पिछले साल नवंबर से लागू है.

स्थानीय अधिकारियों ने बाद में उस समय को एक और घंटे बढ़ाने का फैसला किया है. रात का कर्फ्यू 31 मार्च तक लागू रहना था. आपकों बता दें कि गुजरात स्वास्थ विभाग (Gujarat Health Department) के मुताबिक मंगलवार को राज्य में कोरोना वायरस संक्रमण के 2,220 नए मामले सामने आए और राज्य में 10 लोगों की बीमारी से मौत भी हुई है. अबतक राज्य में कोरोना के 3,05,338 लोग संक्रमित हो चुके है और 4,510 लोगों की कोरोना से मौत हो चुकी है.

(इनपुट-भाषा)