गुजरात चुनाव: कंचन जरीवाला ने नामांकन वापस लेने की बताई वजह, AAP ने BJP पर लगाया था अपहरण का आरोप

Gujarat Assembly Polls 2022: अगले महीने होने वाले गुजरात विधानसभा चुनाव की सरगर्मियां जोरों पर हैं. वार-पलटवार का दौर भी जारी है. इन सबके बीच गुजरात की सूरत ईस्ट विधानसभा सीट से आम आदमी पार्टी (AAP) के उम्मीदवार कंचन जरीवाला (Kanchan Jariwala) ने बुधवार को अपना नामांकन वापस ले लिया. इसे लेकर आम आदमी पार्टी (Aam Aadmi Party) ने भारतीय जनता पार्टी (Bhartiya Janta Party) पर जमकर हमला बोला. AAP ने आरोप लगाया कि भारतीय जनता पार्टी (BJP) के कहने पर जरीवाला का अपरहण किया गया और उन पर नामांकन वापस लेने का दबाव बनाया गया. हालांकि बीजेपी ने इन आरोपों का खंडन किया. देर शाम मामले पर कंचन जरीवाला (Who Is Kanchan Jariwala) का भी बयान आ गया. कंचन ने कहा कि उन्होंने स्वेच्छा से अपना नामांकन वापस लिया है.

Reason for withdrawing my nomination was that (AAP) workers in Surat(East) Assembly started resigning. The workers started demanding money. I’m not capable enough to spend Rs 80 lakh to Rs 1 crore. Their demand was so much that I couldn’t fulfil it: AAP candidate Kanchan Jariwala pic.twitter.com/mOyIxK4fK7 — ANI (@ANI) November 16, 2022