Kangana Ranaut पॉलिटिक्स में एंट्री करेंगी, PM Modi को बताया भगवान का अवतार, बोलीं- मैं चुनाव लड़ने को तैयार

Kangana Ranaut Statement on Loksabha Election: बॉलीवुड एक्ट्रेस कंगना रनौत (Kangana Ranaut) ने राम मंदिर (Ram Mandir), गिर सोमनाथ मंदिर (Gir Somnath Mandir) और पीएम नरेंद्र मोदी (Narendra Modi) को लेकर बयान दिया, इसके साथ ही कंगना ने चुनावी राजनीति में उतरने को लेकर खुलकर बात की. कंगना रनौत ने कहा कि भगवान कृष्ण की कृपा रही तो वह अगला लोकसभा चुनाव (Loksabha Chunav) लड़ेंगी. कंगना रनौत आज भगवान कृष्ण के प्रसिद्ध द्वारकाधीश मंदिर में पूजा-अर्चना करने के लिए पहुंचीं. इस दौरान कंगना ने कहा- जितनी बार मंदिर तोड़े जायेंगे, इसके बाद करोड़ों अरबों बार हम भगवान का नाम लेंगे.

नरेंद्र मोदी कोई साधारण मनुष्य नहीं: न सिर्फ राम मंदिर, सोमनाथ मंदिर को लेकर, बल्कि कंगना ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर भी कई बातें कहीं. कंगना ने कहा कि नरेंद्र मोदी कोई साधारण मनुष्य नहीं हैं. वह भगवान के अवतार हैं. वह देश और दुनिया का कल्याण करने के लिए आये हैं. वह गुजरात की धरती पर जन्मे. पीएम मोदी के लिए भगवान सोमनाथ की श्रद्धा बहुत है. सोमनाथ मंदिर भी एक मिसाल है. हम यही चाहते हैं कि सनातन का झंडा पूरे विश्व में लहराए.

600 साल बाद बन रहा मंदिर: कंगना ने कहा, “भाजपा सरकार के प्रयासों से हम भारतीयों को 600 वर्षों के संघर्ष के बाद यह दिन देखने को मिला है. हम बड़े धूमधाम के साथ मंदिर की स्थापना करेंगे. कंगना ने सरकार से तीर्थयात्रियों को समुद्र के नीचे डूबे प्राचीन द्वारका शहर के अवशेषों को देखने की अनुमति देने के लिए उपाय करने का भी आग्रह किया.

#WATCH | Actress Kangana Ranaut says, “…Somnath and Ram Mandir have the same history. We built them as many times as they were demolished…” https://t.co/pAuxpTZmdG pic.twitter.com/4piDCpAcdR

— ANI (@ANI) November 3, 2023