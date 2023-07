Hindi Gujarat

लव जिहाद केस: 5 साल तक लड़की से रेप किया, मंगेतर को वीडियो भेजकर मंगनी तुड़वाई, क्रिमनल के संग शादी के लिए किया मजबूर

लव जिहाद केस: 5 साल तक लड़की से रेप किया, मंगेतर को वीडियो भेजकर मंगनी तुड़वाई, क्रिमनल के संग शादी के लिए किया मजबूर

गुजरात में लव जिहाद का एक मामला सामने आया है, 37 वर्षीय एक मुस्लिम व्यक्ति ने करीब पांच साल तक एक लड़की से रेप किया और उसे ब्लैकमेल किया और उसने पीड़िता के वीडियो उसके मंगेतर को भेजकर उसकी मंगनी भी तुड़वा दी

फोटो प्रतीकात्मक

नवसारी: गुजरात में लव जिहाद (Love Jihad case in Gujarat) का एक मामला सामने आया है, 37 वर्षीय एक मुस्लिम व्यक्ति (37-year-old Muslim man) ने करीब पांच साल तक एक लड़की से रेप किया (raped girl for nearly five years) और उसे ब्लैकमेल किया (blackmailed) और उसने पीड़िता के वीडियो उसके मंगेतर को भेजकर उसकी मंगनी भी तुड़वा दी. आरोपी आसिम निजाम शेख विवाहित है और उसके बच्चे हैं. शेख ने रिकॉर्ड किए गए वीडियो के आधार पर लड़की और उसके परिजन को पांच साल तक ब्लैकमेल किया.

Trending Now

शेख ने पहली बार पांच साल पहले लड़की से तब कथित तौर पर बलात्कार किया जब उसकी (पीड़िता की) आयु 16 साल थी. आरोपी ने पीड़िता के वीडियो उसके मंगेतर को भेजकर उसकी मंगनी भी तुड़वा दी. पकड़े जाने से बचाने के लिए पीड़िता को अपने साथी रौनक पटेल से विवाह करने के लिए मजबूर किया. पटेल हत्या के एक मामले में जेल में बंद था और वह हाल में पैरोल पर बाहर आया था.

नवसारी पुलिस ने करीब पांच साल तक एक लड़की का रेप करने और उसे ब्लैकमेल करने के आरोप में 37 वर्षीय एक मुस्लिम व्यक्ति को गिरफ्तार किया है. पुलिस के एक अधिकारी ने बुधवार को यह जानकारी दी.पुलिस ने जारी बयान में बताया कि आसिम निजाम शेख को लव जिहाद के एक मामले में मुंबई के निकट वसई से मंगलवार को गिरफ्तार किया गया. शेख ने पहली बार पांच साल पहले लड़की से तब कथित तौर पर बलात्कार किया जब उसकी (पीड़िता की) आयु 16 साल थी. पुलिस ने बताया कि शेख ने लड़की का वीडियो भी रिकॉर्ड कर लिया था, जिसका इस्तेमाल उसने उसे ब्लैकमेल करने के लिए किया.

हिंदू लड़कियों से विवाह करके उन्हें मुसलमान बनाने की कथित साजिश को दक्षिणपंथी ‘लव जिहाद’ कहते हैं.

पुलिस ने बताया कि शेख विवाहित है और उसके बच्चे हैं.उसने बताया कि आरोपी ने स्वयं को पकड़े जाने से बचाने के लिए पीड़िता को अपने साथी रौनक पटेल से विवाह करने के लिए मजबूर किया. पटेल हत्या के एक मामले में जेल में बंद था और वह हाल में पैरोल पर बाहर आया था. उसे अभी पकड़ा नहीं गया है. पीड़िता की शिकायत पर दोनों आरोपियों के खिलाफ यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण कानून (पॉक्सो) और भारतीय दंड संहिता की बलात्कार एवं आपराधिक धमकी देने से जुड़ी धाराओं 376 (2) (एन) और 506 (2) और सूचना प्रौद्योगिकी कानून के तहत खेरगाम पुलिस थाने में 23 जून को प्राथमिकी दर्ज की गई.

नवसारी जिला पुलिस अधीक्षक ऋषिकेश उपाध्याय ने कहा, शेख और पटेल प्राथमिकी दर्ज होने के बाद छुप गए.बाद में हमें पता चला कि शेख जयपुर से मुंबई गया है और वसई के एक होटल में रह रहा है.हमने मंगलवार को उसे वसई से पकड़ लिया और उसे यहां लेकर आए.यहां पॉक्सो की एक अदालत ने शेख को नौ दिन की पुलिस हिरासत में भेजा है.

पुलिस अधीक्षक ने बताया कि खेरगाम के रहने वाले शेख ने रिकॉर्ड किए गए वीडियो के आधार पर लड़की और उसके परिजन को पांच साल तक ब्लैकमेल किया.उन्होंने बताया कि उसने पीड़िता के वीडियो उसके मंगेतर को भेजकर उसकी मंगनी भी तुड़वा दी.

नवसारी पुलिस ने अपने बयान में बताया कि शेख पर अवैध रूप से शराब बेचने का आरोप है और उसके खिलाफ 18 मामले दर्ज हैं.बयान में बताया गया है कि उसके पिता निजाम और तीन भाइयों के खिलाफ भी आपराधिक मामले दर्ज हैं. (BHASHA)

ब्रेकिंग न्यूज और लाइव न्यूज अपडेट के लिए हमें फेसबुक पर लाइक करें या ट्विटर पर फॉलो करें. India.Com पर विस्तार से पढ़ें Gujarat की और अन्य ताजा-तरीन खबरें

RECOMMENDED STORIES