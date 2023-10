Gujarat: सूरत स्थित ऐतिहासिक बॉम्बे मार्केट में लगी भीषण आग, समय रहते बचाए गए लोग

Surat Fire: गुजरात के सूरत में सबसे पुराने और व्यस्त बाजार बॉम्बे मार्केट (Bombay Market) में मंगलवार को भीषण आग लग गई. घटना की सूचना मिलने के बाद दमकल विभाग की 10 से 12 गाड़ियां मौके पर पहुंच गई और करीब एक घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया. गनीमत रही कि इस हादसे में किसी के हताहत की कोई खबर नहीं है, आग कैसे लगी इसकी अभी जांच की जा रही है.

#WATCH | Gujarat: A massive fire breaks out at Bombay Market in Surat. Fire tenders present at the spot. More details are awaited. pic.twitter.com/fk0egFBn94

— ANI (@ANI) October 3, 2023