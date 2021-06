Major Road Accident in Gujarat: गुजरात के आणंद जिले में एक भीषण सड़क दुर्घटना की खबर है. जिले के इंद्रनाज गांव के निकट एक कार की विपरित दिशा से आ रहे एक ट्रक से बुधवार सुबह टक्कर हो गई, जिसमें 10 लोग मारे गए. Also Read - छत्तीसगढ़: रोड एक्‍सीडेंट में एक ही परिवार की 5 महिलाओं की मौत

तारापुर पुलिस थाने के एक अधिकारी ने बताया कि हादसा आणंद जिले के तारापुर को अहमदाबाद जिले के वतमान से जोड़ने वाले राजमार्ग पर हुआ.

Gujarat: 10 members of a family, including a child, died in a collision between a car and a truck near Tarapur in Anand district earlier this morning. Police personnel are present at the spot, bodies referred to Tarapur Referral hospital. Police investigation is underway.

