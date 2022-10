Morbi Bridge Collapse Update: गुजरात के मोरबी ब्रिज हादसे में कई लोगों का परिवार खत्म हो गया. जी मीडिया संवाददाता ने बताया कि सोमवार को अस्पताल के बाहर और हादसे वाली जगह पर कई लोग अपनों की तलाश कर रहे हैं. एक पिता जिनकी 19 साल की बेटी अब इस दुनिया में नहीं रही जी मीडिया के कैमरे पर प्रशासन से बेहद नाराज नज़र आए. एक परिवार के 7 लोग इस हादसे का शिकार हो गए. कुछ परिवार तो ऐसे है जिन्हें ये ही नही पता कि उनके अपने अभी कहां हैं. ना उन्हें रेस्क्यू ऑपरेशन की जगह से कोई जानकारी मिल पा रही है और ना ही उनका सिटी हॉस्पिटल में कुछ पता चल पा रहा है.Also Read - Morbi Bridge Collapse: मोरबी ब्रिज हादसे में मारने वालों की संख्या हुई 137, रेस्क्यू ऑपरेशन जारी | Watch Video

मोरबी में केबल ब्रिज गिरने की घटना के एक चश्मदीद ने समाचार एजेंसी एएनआई को बताया कि रविवार शाम को करीब 6:30 बजे पुल गिरा. कई लोग पानी में गिरे. कई लोगों ने ब्रिज में लगे जाल को पकड़ कर बचने की कोशिश की. कई बच्चों, महिलाओं को मैं खुद अस्पताल लेकर आया एक महिला थी जो गर्भवती थी उन्हें भी अस्पताल लाया लेकिन उनकी मृत्यु हो गई. Also Read - Morbi Bridge Collapse: मोरबी ब्रिज प्रबंधन टीम पर FIR दर्ज, रेंज IGP को सौंपी गई जांच

Gujarat | “I sell tea there every Sunday. People were hanging from cables & then slipped down. I didn’t sleep & helped people entire night. It was heart-wrenching to see a 7-8-month-pregnant woman die. Never saw anything like that in my life,” says an eye-witness of #MorbiTragedy pic.twitter.com/sippTi2oaC

— ANI (@ANI) October 31, 2022