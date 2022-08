Narendra Modi, Maruti-Suzuki, India-Japan, India, Japan, PM Modi, Gandhinagar, Gujarat: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत में सुजुकी कंपनी के 40 साल पूरे होने के मौके पर गांधीनगर में आयोजित एक कार्यक्रम में कहा, पीएम मोदी ने कहा, मारुति-सुज़ुकी की सफलता भारत-जापान की मजबूत पार्टनरशिप का भी प्रतीक है. बीते आठ वर्षों में तो हम दोनों देशों के बीच ये रिश्ते नई ऊंचाइयों तक गए हैं.Also Read - 6 साल से अधिक की सजा वाले अपराधों में फोरेंसिक जांच अनिवार्य करने का लक्ष्य, न्याय के लिए ज़रूरी: अमित शाह

भारत में सुजुकी कंपनी के 40 साल पूरे होने के मौके पर गांधीनगर में आयोजित एक कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल शामिल हुए. Also Read - PM मोदी ने भुज में कहा- गुजरात को बदनाम करने के लिए साजिशें हुईं, फिर भी विकास हुआ

The success of Maruti-Suzuki also signifies the strong India-Japan partnership. In the last eight years, this relationship between our two countries has reached new heights: Prime Minister Narendra Modi https://t.co/GgsZ9FaBiW pic.twitter.com/jxL0WjxAOl

