Morbi Bridge Collapse: गुजरात के मोरबी ब्रिज हादसे के मामले में पुलिस ने मामला दर्ज किया है. गुजरात ने गृह मंत्री ने हर्ष संघवी कहा कि पुल की प्रबंधन टीम पर आईपीसी की धारा 304, 308 और 114 के तहत मामला दर्ज किया गया है. रेंज IGP के नेतृत्व में घटना की जांच शुरू हो गई है. हर्ष संघवी ने कहा कि इस मामले में एक हाई पावर कमेटी का गठन किया गया है. विभिन्न स्थानों पर तैनात सभी अधिकारियों को रिपोर्ट करने को कहा गया है. घटना स्थल पर मौजूद गुजरात के गृह मंत्रीने कहा कि नेवी,NDRF, वायुसेना के 200 जवान पूरी रात बचाव कार्य में लगे रहे.

मिली जानकारी के अनुसार, नगर पालिका आयुक्त राजकुमार बेनीवाल भी जांच टीम में शामिल हैं. राजकुमार बेनीवाल ने कहा कि टीम का पहला काम निलंबन पुल के ढहने के कारण का पता लगाना है. भविष्य में ऐसी घटनाओं से बचने के लिए एसआईटी सुझाव भी देगी. उन्होंने कहा कि चार तकनीकी विशेषज्ञ हैं जो टीम का हिस्सा हैं, जो संरचनात्मक डिजाइन और गुणवत्ता नियंत्रण में अच्छे हैं, और पुल के नमूने एकत्र करेंगे और साथ ही इसकी गुणवत्ता की जांच की जाएगी कि उचित मानक बनाए रखा गया था या नहीं.

A criminal case has been registered. An investigation has begun today under the leadership of Range IGP: Gujarat Home Minister Harsh Sanghavi on #MorbiBridgeCollapse pic.twitter.com/pgcZPII6XN

— ANI (@ANI) October 31, 2022