Morbi Cable Bridge Collapse: गुजरात के मोरबी में केबल पुल टूटने (Morbi Bridge Collapse) से हुए दर्दनाक हादसे में अब तक 140 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है. राहत और बचाव कार्य अब भी जारी है. हादसे के बाद पुलिस का एक्शन भी शुरू हो गया है. रिपोर्ट के मुताबिक मामले में पुलिस ने अब तक 9 लोगों को गिरफ्तार किया है. शुरुआत में चार गिरफ्तारी की खबर थी और पांच लोगों से पूछताछ की जा रही थी. हालांकि पूछताछ के बाद उन पांचों को भी गिरफ्तार कर लिया गया है. राजकोट रेंज के पुलिस महानिरीक्षक (IG) अशोक यादव ने बताया कि हमने IPC की विभिन्न धाराओं के तहत प्राथमिकी दर्ज कर 9 लोगों को गिरफ्तार किया है. गिरफ्तार लोगों में ओरेवा कंपनी के मैनेजर और टिकट क्लर्क शामिल हैं.Also Read - पीएम मोदी भाषण के दौरान हुए भावुक, रुंधे गले से बोले-मोरबी हादसे के बाद मैं बहुत व्यथित हूं

#MorbiBridgeCollapse | We arrested 9 people after filing FIR under avrious sections of IPC. The arrested includes the managers of Oreva company and ticket clerks: Ashok Yadav, IG, Rajkot range pic.twitter.com/K45OyjEMJB

— ANI (@ANI) October 31, 2022