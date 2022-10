Morbi Bridge Collapse: गुजरात के मोरबी में केबल पुल टूटने (Morbi Bridge Collapse) से हुए दर्दनाक हादसे में करीब 140 लोगों की मौत हो चुकी है. हादसे के बाद पुलिस ने 9 लोगों को गिरफ्तार किया है. इन सबके बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Modi) ने सोमवार को गांधीनगर (Gandhinagar) में मोरबी ब्रिज हादसे को लेकर उच्च स्तरीय बैठक (High-Level Meeting) की अध्यक्षता की. बैठक के दौरान प्रधानमंत्री मोदी को राहत और बचाव कार्य की जानकारी दी गई. उन्होंने प्रभावित लोगों को हर संभव मदद करने के निर्देश दिए. मालूम हो कि मंगलवार को प्रधानमंत्री मोदी के घटनास्थल पर जारी की संभावना है.Also Read - Morbi Bridge Collapse: गिरफ्त में 'गुनहगार', मोरबी हादसे के बाद एक्शन में पुलिस; 9 लोगों को किया गया गिरफ्तार

#WATCH | Gujarat: PM Modi chaired a high-level meeting to review the situation in Morbi, at Raj Bhavan in Gandhinagar earlier today. #MorbiBridgeCollapse pic.twitter.com/Yw4NRt2oMf

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई बैठक में गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल, गृह राज्य मंत्री हर्ष संघवी, गुजरात के मुख्य सचिव और डीजीपी समेत राज्य के गृह विभाग और गुजरात राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के कई शीर्ष अधिकारी शामिल रहे.

Nine people arrested in connection with bridge collapse at Gujarat’s Morbi till now. These include two managers of Oreva company, two ticket clerks along with two contractors and three security guards#MorbiBridgeCollapse pic.twitter.com/hzbP0hgWCd

— ANI (@ANI) October 31, 2022