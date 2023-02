Mahashivratri: मुकेश अंबानी बेटे आकाश के साथ सोमनाथ मंदिर में पूजा-अर्चना की, 1.51 करोड़ रुपए दान में दिए

महाशिवरात्रि पर रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक मुकेश अंबानी (Mukesh Ambani) अपने बेटे व रिलायंस जियो के अध्यक्ष आकाश अंबानी (Akash Ambani) के साथ आज शनिवार को महाशिवरात्रि (Mahashivratri) गुजरात में सोमनाथ महादेव (Somnath Mahadev) के दर्शन किए. मुकेश अंबानी और उनके बेटे आकाश ने शनिवार को महाशिवरात्रि के अवसर पर गुजरात के प्रसिद्ध सोमनाथ मंदिर में पूजा-अर्चना की. मुकेश अंबानी ने सोमनाथ मंदिर ट्रस्ट को 1.51 करोड़ रुपये दान किए हैं.

मुकेश अंबानी और आकाश का स्वागत सोमनाथ मंदिर ट्रस्ट के अध्यक्ष पी.के. लाहिड़ी और सचिव योगेंद्र देसाई ने किया. पिता-पुत्र की जोड़ी ने सोमनाथ मंदिर में प्रार्थना और ‘अभिषेक’ किया, जबकि मंदिर के पुजारी ने उन्हें एक स्टोल और चंदन का लेप भेंट किया. शुभ त्योहार पर अंबानी ने सोमनाथ मंदिर ट्रस्ट को 1.51 करोड़ रुपए का दान दिया है.