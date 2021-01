Night curfew in Gujarat latest updates: गुजरात सरकार ने शनिवार को प्रदेश के चार प्रमुख शहरों- अहमदाबाद, सूरत, वड़ोदरा और राजकोट में कोरोना वायरस का प्रसार रोकने के लिए लागू रात्रिकालीन कर्फ्यू को 15 फरवरी तक बढ़ा दिया है. इस संबंध में एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि रात्रिकालीन कर्फ्यू की अवधि हालांकि घटाकर रात 10 बजे से सुबह छह बजे की जगह अब रात 11 बजे से सुबह छह बजे तक कर दी गई है. Also Read - Bird Flu in Gujarat: गुजरात में पहली बार मुर्गियों में पाया गया बर्ड फ्लू, जंगली पक्षी भी संक्रमित

नवंबर में दीपावली के बाद कोविड-19 के मामलों में बढ़ोतरी होने पर सरकार ने इन चार शहरों में रात्रि कर्फ्यू लागू कर दिया था. इसने घोषणा की थी कि रात्रिकालीन कर्फ्यू 31 जनवरी तक लागू रहेगा लेकिन फिलहाल सिर्फ समय में एक घंटे की कमी की गई है.

अतिरिक्त मुख्य सचिव (गृह) पंकज कुमार ने कहा, "गुजरात केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा 27 जनवरी को जारी कोविड-19 दिशा-निर्देशों का फरवरी के शुरू से लेकर 28 तारीख तक सख्ती से पालन करेगा." उन्होंने कहा, "राज्य के चार महानगरों- अहमदाबाद, वड़ोदरा, सूरत और राजकोट में रात्रिकालीन कर्फ्यू प्रभावी रहेगा. लेकिन अब यह 15 फरवरी तक रात 11 बजे से सुबह छह बजे तक होगा."

कुमार ने कहा कि प्रदेश में कोविड-19 से स्वस्थ होने वालों की दर अब 96.94 प्रतिशत हो गई है. उन्होंने कहा, “लेकिन अब भी सजग व सतर्क रहने तथा कोविड-19 का प्रसार रोकने के लिए अनुशंसित रणनीति के अनुपालन की जरूरत है.”