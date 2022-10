Gujarat Assembly Election: गुजरात विधानसभा चुनाव की तारीखों पर अभी भले ही ऐलान न हुआ हो लेकिन गुजरात में राजनीतिक दलों ने प्रचार में खुद को झोंक दिया है. बीजेपी और कांग्रेस के बीच आम आदमी पार्टी भी ताबड़तोड़ तरीके से चुनाव प्रचार कर रही है. आम आदमी पार्टी का कहना है कि गुजरात में उसे बड़े पैमाने पर समर्थन मिल रहा है क्योंकि बीजेपी से लोग तंग आ चुके हैं. इस बीच आम आदमी पार्टी के संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल (Arvind Kejriwal) को लोगों के विरोध का सामना करना पड़ा है. इसके वीडियो भी सामने आये हैं.Also Read - गुजरात में चुनाव से पहले यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने की तैयारी में BJP! कांग्रेस-AAP बोले- मुद्दों से भटकाने की कोशिश कर रही है सरकार

दरअसल, अरविंद केजरीवाल चुनाव प्रचार के लिए गुजरात के नवसारी में चुनाव प्रचार के लिए गये हुए थे. अरविंद केजरीवाल का काफिला नवसारी से होते हुए गुजर रहा था. इसी दौरान सड़क के किनारे खड़े हुए लोगों ने काले झंडे दिखाते हुए अरविंद केजरीवाल का विरोध किया. वीडियो में देखा जा सकता है कि लोगों ने चोर चोर के नारे लगा रहे हैं. इसके साथ ही लोग मोदी-मोदी के नारे लगाते हुए भी दिख रहे हैं. लोगों में बड़ी संख्या में महिलाएं भी हैं. Also Read - अशोक गहलोत का दावा- गुजरात में बीजेपी को नहीं मिल रहे उम्मीदवार, कांग्रेस की बनेगी सरकार

#WATCH | People chanted ‘Modi Modi’ and ‘Chor Chor’ slogans and showed black flags to Delhi CM and AAP national convener Arvind Kejriwal as his cavalcade passed by in Gujarat’s Navsari today pic.twitter.com/trNJFdIjRQ

— ANI (@ANI) October 29, 2022