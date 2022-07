PM Modi addresses Natural Farming Conclave: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से प्राकृतिक खेती सम्मेलन को संबोधित किया. इस मौके पर गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल भी मौजूद रहे. पीएम मोदी ने कहा कि सूरत में हर गांव पंचायत में 75 किसानों का चयन करने के लिए ग्राम समिति, तालुका समिति और ज़िला समिति बनाई गई. इस दौरान ट्रेनिंग, प्रोग्राम और वर्कशॉप का आयोजन किया गया है.इतने कम समय में 550 से भी ज़्यादा पंचायतों से 40,000 से ज़्यादा किसान प्राकृतिक खेती से जुड़े हैं. पीएम मोदी ने कहा कि हर ग्राम पंचायत में 75 किसानों को इससे जुड़ने के मिशन में सूरत की सफलता देश के लिए उदाहरण होगी.Also Read - डेब्यू मैच में कोहली, रोहित और पंत को आउट करने वाले ग्लीसन को टी20 विश्व कप 2022 खेलने की उम्मीद

उन्होंने कहा कि प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए आज देश में गंगा के किनारे अलग से अभियान चलाया जा रहा है. कॉरिडोर बनाया जा रहा है.प्राकृतिक खेती की उपजों की बाज़ार में अलग से मांग होती है और उसकी कीमत भी ज़्यादा मिलती है.

In the amrit kaal, the sense of 'Sabka Prayaas' is the base for the speed of the country's development, which is guiding our journey of development. The responsibility for the work that is being done for the villages and poor has been given to citizens & gram panchayats: PM Modi pic.twitter.com/ADrFi8PStq

— ANI (@ANI) July 10, 2022