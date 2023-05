PM Modi Degree Case: गुजरात की कोर्ट ने आरोपी अरविंद केजरीवाल और संजय सिंह को नए समन जारी किए

PM Modi Degree Case: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की शैक्षणिक डिग्री (Prime Minister Narendra Modi’s academic degree) को लेकर गुजरात के अहमदाबाद की एक कोर्ट ने आज शनिवार को आरोपी दिल्ली के सीएम (Delhi Chief Minister) अरविंद केजरीवाल ( Arvind Kejriwal) और राज्य सभा सदस्य (Rajya Sabha member) संजय सिंह को नए समन जारी करने का आदेश दिया है.

याचिकाकर्ता के वकील अमित नायक ने बताया, कोर्ट ने पीएम मोदी डिग्री केस में 15 अप्रैल को दोनों आरोपियों (अरविंद केजरीवाल और संजय सिंह) को अदालत में पेश होने के लिए कहा था. आज सुनवाई की तारीख तय की गई थी. लेकिन ऐसा लगता है कि सम्मन में बहुत स्पष्टता नहीं थी, इसलिए न्यायाधीश ने आदेश दिया है कि दोनों आरोपियों को शिकायत प्रतियों के साथ नए समन जारी किए जाएं. सुनवाई की अगली तारीख 7 जून है.

बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की शैक्षणिक डिग्री को लेकर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और आप सांसद संजय सिंह पर गुजरात यूनिवर्सिटी ने आपराधिक मानहानि का मुकदमा दायर किया था. विश्वविद्यालय के रजिस्ट्रार ने अपनी शिकायत में अरविंद केजरीवाल और संजय सिंह के कई बयानों का हवाला दिया था, जो उन्हें “अपमानजनक” प्रकृति का बताते हैं और संस्थान की प्रतिष्ठा को कम करने और इसकी छवि को चोट पहुंचाने के लिए थे.