PM मोदी की डिग्री की डिटेल देने का आदेश खारिज, गुजरात हाईकोर्ट ने अरविंद केजरीवाल पर लगाया 25 हजार का जुर्माना

PM Modi Degree: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की डिग्री की विस्तृत जानकारी देने संबंधी केंद्रीय सूचना आयोग के आदेश को गुजरात हाईकोर्ट ने खारिज कर दी. गुजरात हाईकोर्ट (Gujarat High Court) ने शुक्रवार को फैसला सुनाने हुए कहा कि प्रधानमंत्री कार्यालय (PMO) को PM मोदी की डिग्री और पीजी की डिग्री देने की जरूरत नहीं है. हाईकोर्ट ने इसके साथ-साथ आम आदमी पार्टी (AAP) के संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल (Arvind Kejriwal) पर जानकारी मांगने को लेकर 25,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया.

