बनासकांठा (गुजरात): प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को गुजरात के बनासकांठा जिले के थराड में पानी की आपूर्ति की कई परियोजनाओं की आधारशिला रखते हुए भावुक हो गए. थराड में कार्यक्रम में अपने भाषण के दौरान पीएम मोदी मोरबी में पुराना सस्पेंशन ब्रिज गिरने के में जान गंवाने वाले मृतको भी याद करते हुए भावुक गए. उन्होंने रुंधे गले से हुए कहा, “मोरबी हादसे के बाद मैं बहुत व्यथित हूं.”Also Read - Morbi Bridge Collapse: गिरफ्त में 'गुनहगार', मोरबी हादसे के बाद एक्शन में पुलिस; 9 लोगों को किया गया गिरफ्तार

पीएम मोदी ने टूटे स्वर में कहा, “विकास के कार्यक्रम करें या न करें, इस बात को लेकर मैं व्याकुल था. लेकिन आपके प्यार और सेवा और कर्तव्य पालन के ‘संस्कार’ के कारण, मुझे यहां मजबूत दिल से लाया. बनासकांठा का मतलब पूरे उत्तर गुजरात से है. ” Also Read - यूपी के 2.3 फीट लंबे शख्स ने पीएम मोदी और सीएम योगी को दिया अपनी शादी का न्योता। Watch Video

गुजरात के तीन दिवसीय दौरे पर आए प्रधानमंत्री मोदी ने 1,560 करोड़ रुपए से अधिक की लागत वाली मुख्य नर्मदा नहर से कसारा से दंतीवाड़ा पाइपलाइन सहित 8,034 करोड़ रुपए की कई जलापूर्ति परियोजनाओं की आधारशिला रखी. थरद में कार्यक्रम के दौरान, सुजलम सुफलाम नहर को मजबूत करने, मोढेरा-मोती दाऊ पाइपलाइन का मुक्तेश्वर बांध-कर्मावत झील तक विस्तार, संतालपुर तालुका के 11 गांवों के लिए लिफ्ट सिंचाई योजना सहित कई परियोजनाएं शामिल थीं. Also Read - Winter Session 2022: क्या नए संसद भवन में होगा शीतकालीन सत्र? जानें क्या है अपडेट

#WATCH | PM Modi gets emotional as he talks about #MorbiBridgeCollapse tragedy, in Gujarat’s Banaskantha pic.twitter.com/0pmVmGmC0f

— ANI (@ANI) October 31, 2022