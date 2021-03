PM Modi in Kevadia LIVE: PM Modi, Gujarat, Kevadia, News: प्रधानमंत्री (Prime Minister) नरेद्र मोदी आज शनिवार को सुबह गुजरात की राजधानी अहमदाबाद पहुंचे हैं. वे यहां से केवड़िया के लिए रवाना हो गए. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब अहमदाबाद के एयरपोर्ट पहुंचे तो यहां उन्‍हें गुजरात के राज्‍यपाल आचार्य देवव्रत, मुख्‍यमंत्री विजय रूपाणी, और डिप्‍टी सीएम नितिन पटेल ने रिसीव किया. Also Read - Rajasthan में अब 4 और राज्यों से आने वालों के लिए कोरोना जांच रिपोर्ट जरूरी

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज केवड़िया में शीर्ष सैन्य अफसरों के संयुक्त सम्मेलन (Combined Commanders’ Conference) को संबोधित करेंगे. बता दें कि केवड़ि‍या (Kevadia) गुजरात (Gujarat) के नर्मदा जिले में स्थित है और पीएम मोदी आज केवडिया में देश के शीर्ष सैन्य नेतृत्व के एक सम्मेलन को संबोधित करेंगे. प्रधानमंत्री मोदी का सम्मेलन को संबोधित करने के बाद आज ही दिल्‍ली वापस लौटने का कार्यक्रम है. Also Read - BARC Report: साल 2020 में PM Modi का टेलीविजन पर रहा जलवा, दूरदर्शन ने भी किया राज, जानिए टॉप ट्रेंड

Gujarat: Prime Minister Narendra Modi arrives in Ahmedabad. Governor Acharya Devvrat, CM Vijay Rupani and Deputy CM Nitin Patel receive him. Also Read - In Pictures: जिससे LPG Gas कनेक्शन लेने में होती रही परेशानी, सरकार ने अब बदल दिए नियम

PM Modi will address the valedictory session of Combined Commanders’ Conference at Kevadia today. pic.twitter.com/l1n3v5VZ06

— ANI (@ANI) March 6, 2021