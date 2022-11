PM मोदी ने नया नारा दिया- आ गुजरात में बनाव्यु छे, बोले-राज्य को बदनाम करने वालों को जनता बाहर फेंक देगी

नाना पोंधा (गुजरात): प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को कहा कि घृणा फैलाने वाली और गुजरात को बदनाम करने वाली ताकतों को अगले महीने होने वाले विधानसभा चुनाव में प्रदेश की जनता बाहर फेंक देगी. विधानसभा चुनाव कार्यक्रम की घोषणा के बाद अपने गृह राज्य में पहली चुनावी रैली को संबोधित करते हुए मोदी ने गुजराती में नया नारा दिया ”आ गुजरात में बनाव्यु छे (यह गुजरात मैंने बनाया है).” पीएम मोदी ने अपने 25 मिनट लंबे भाषण में लोगों से कई बार यह नारा लगवाया. इसके साथ ही उन्होंने अगले महीने होने वाले चुनाव में भाजपा के रिकॉर्ड मतों से जीत दर्ज करने का दावा किया.

चुनाव से पहले गुजरात आए पीएम मोदी ने वलसाड जिले में एक रैली को संबोधित किया और बाद में भावनगर में सामूहिक विवाह कार्यक्रम में हिस्सा लिया. आदिवासी बहुल वलसाड जिले की कपरादा तालुका के नाना पोंधा गांव से बीजेपी के चुनाव प्रचार अभियान की शुरुआत करते हुए पीएम मोदी ने कहा, जो विभाजनकारी ताकतें घृणा फैलाने में संलिप्त रही हैं, जिन्होंने गुजरात को बदनाम करने और उसका अपमान करने की कोशिशें की हैं, उन्हें गुजरात से बाहर का रास्ता दिखाया गया है. गुजरात की जनता घृणा फैलाने वालों को कभी स्वीकार नहीं करेगी.