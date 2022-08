प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को अपने गुजरात दौरे के दूसरे दिन कच्छ जिले के भुज में एक रोड शो किया. गुजरात में इस साल के अंत में विधानसभा चुनाव होने हैं. भुज और निकटवर्ती इलाकों के हजारों लोग मोदी का अभिवादन करने के लिए सड़क के दोनों ओर एकत्रित हुए. मोदी ने हिल गार्डन सर्कल से जिला उद्योग केंद्र तक तीन किलोमीटर लंबे रोड शो के दौरान लोगों की ओर हाथ हिलाकर उनका अभिनंदन किया.Also Read - 'आने वाली पीढ़ियों की चिंता हो तो सामर्थ्य खुद ही आ जाता है', Mann Ki Baat में बोले PM मोदी

#WATCH | PM Narendra Modi to inaugurate Smritivan memorial in Bhuj, Gujarat, built to honor the memory of those who lost their lives in the earthquake of 2001

(Source: DD News) pic.twitter.com/qXQ5xhiKIi

— ANI (@ANI) August 28, 2022