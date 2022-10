मोढेरा (गुजरात): प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि गुजरात की जनता उन्हें पिछले दो दशकों से आशीर्वाद देती रही है और उनकी जाति को देखे बिना उन्हें वोट देती आयी है. आज से तीन दिवसीय गुजरात दौरे पर पहुंचे प्रधानमंत्री मोदी ने महेसाना जिले में स्थित मोढेरा को सातों दिन 24 घंटे सौर ऊर्जा आपूर्ति वाला गांव घोषित किया. पीएम मोदी ने यहां आयोजित एक रैली को संबोधित करते हुए कहा, ‘‘गुजरात की जनता मेरी जाति, मेरी राजनीतिक पृष्ठभूमि को देखे बिना पिछले दो दशक से मुझे अपना आशीर्वाद देती आई है.’’Also Read - बीजेपी नेताओं और कार्यकर्ताओं का आम आदमी पार्टी को मिला गुप्त समर्थन: गुजरात में केजरीवाल का दावा

इसके पहले पीएम मोदी ने मोढेरा के मोधेश्वरी माता मंदिर में पूजा अर्चना की. प्रधानमंत्री बनने से पहले मोदी 2001 से 2014 तक गुजरात के मुख्यमंत्री रहे थे. गौरतलब है कि भारतीय जनता पार्टी शासित गुजरात में इस साल के अंत तक विधानसभा चुनाव होने हैं. बीजेपी और अन्य दल चुनाव के प्रचार में जुटे हुए हैं. Also Read - धर्मांतरण और हिंदू देवताओं के बहिष्कार के विवाद में फंसे केजरीवाल सरकार के मंत्री राजेंद्र पाल गौतम ने दिया इस्तीफा

Big day for Modhera as it takes a giant leap towards harnessing solar power. https://t.co/2GCyM5vAzd

— Narendra Modi (@narendramodi) October 9, 2022