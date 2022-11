PM Modi in Morbi, Morbi, Morbi bridge collapse, Morbi bridge collapse accident, Gujarat: गुजरात में प्रधानमंत्री मोदी मोरबी में उस जगह पहुंचे हैं, जहां बीते 30 अक्टूबर को ब्रिज गिरने की घटना हुई थी, 135 लोगों की मौत हो चुकी है. दुर्घटनास्थल पर तीसरे दिन खोज और बचाव अभियान जारी है. दुर्घटनास्थल का जायजा लेने के बाद पीएम मोदी सिविल अस्पताल पहुंचे हैं, जहां पीड़ितों से मिले और उनका हल जाना.Also Read - Gujarat Election: गुजरात चुनाव से पहले गृह मंत्रालय का बड़ा फैसला, गुजरात में रहने वाले गैर-मुस्लिम लोगों को दी जाएगी भारत की नागरिकता | Watch Video

अधिकारियों ने पीएम मोदी को पुल टूटने के बाद चलाए जा रहे बचाव अभियान के बारे में जानकारी दी. पीएम मोदी के साथ मुख्यमंत्री भूपेश पटेल भी मौजूद हैं. प्रधानमंत्री पुल हादसे के स्थान पर बचाव कार्य की समीक्षा करने के बाद सिविल अस्पताल पहुंचे हैं, जहां पीड़ितों से मिले और यहाँ से पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचे हैं.

