Gujarat Chunav: वोटिंग से एक दिन पहले मां हीराबेन से मिलने पहुंचे पीएम मोदी, आशीर्वाद लिया

Gujarat Chunav 2022: गुजरात विधानसभा चुनाव के दूसरे और आखिरी चरण का मतदान सोमवार 5 दिसंबर को होना है. मतदान की तैयारियां पूरी हो चुकी हैं. इस बीच मतदान से ठीक पहले पीएम मोदी एक बार फिर अपनी मां से मिलने के लिए मिलने पहुंचे. पीएम मोदी मां से मिलने के लिए गुजरात के गांधीनगर पहुंचे. पीएम मोदी और हीराबेन से मिलने की तस्वीरें जारी की गई हैं.

इन तस्वीरों में पीएम मोदी मां हीराबेन से से आशीर्वाद लेते हुए दिख रहे हैं. वह सोफे पर बैठ उनसे चाय पीते दिख रहे हैं. एक तस्वीर में पैर छूकर आशीर्वाद लेते हुए दिख रहे हैं.

ये तस्वीरें गुजरात बीजेपी के ट्विटर हैंडल से भी जारी की गई हैं. इन तस्वीरों की सोशल मीडिया पर चर्चा हो रही है. बीजेपी समर्थक पीएम मोदी की तस्वीरों की तारीफ कर रहे हैं. बता दें कि एक दिसंबर को गुजरात में पहले चरण का मतदान हुआ था. 89 सीटों पर वोटिंग हुई थी.