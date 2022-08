अहमदाबाद: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां हीरा बा ने गांधीनगर स्थित अपने आवास पर बच्चों को राष्ट्रीय ध्वज बांटे और हर घर तिरंगा अभियान में शामिल हुईं. गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेन्द्र पटेल ने गांधीनगर में ‘चिल्ड्रेन्स यूनिवर्सिटी’ में सौ फुट ऊंचे ध्वज स्तंभ पर विशाल तिरंगा फहरा कर आजादी के 75 वर्ष के उपलक्ष्य में तीन दिवसीय ‘हर घर तिरंगा’ अभियान की शुरुआत की. एक सरकारी बयान के अनुसार इस अभियान के तहत हीरा बा ने अपने आवास पर बच्चों को राष्ट्रीय ध्वज दिए और उनके साथ तिरंगा लहराया. हीरा बा प्रधानमंत्री मोदी के छोटे भाई पंकज मोदी के साथ रहती हैं.Also Read - झारखंड की जेलों से 32 कैदी 15 अगस्त को होंगे रिहा, अच्छे आचरण के इनाम में मिली आजादी

राज्य में विभिन्न स्थानों में ‘‘तिरंगा यात्रा’’ निकाली गई जिसमें भारतीय जनता पार्टी के विधायकों और मंत्रियों ने लोगों के साथ भाग लिया. इस दौरान लोगों ने हाथों में तिरंगा लिया हुआ था. इससे पहले दिन में भाजपा की राज्य इकाई के प्रमुख सी आर पाटिल मेहसाणा जिले में विजापुर में सात किलोमीटर लंबी रैली में शामिल हुए. उनके साथ पार्टी के अनेक नेता,विधायक और पूर्व विधायक मौजूद रहे. Also Read - तिरंगा फहराकर नहीं जाना चाहते जेल तो जान लें ये जरूरी बातें, राष्ट्रीय ध्वज के सम्मान में न हो कोई कमी

Gandhinagar, Gujarat | Heeraben Modi, mother of Prime Minister Narendra Modi distributes national flag to children and hoists the tricolour as the #HarGharTiranga campaign begins today. pic.twitter.com/oFlFSCMCc6

