Price of COVID19 vaccine in Gujarat: केंद्र सरकार ने फैसला किया कि 60 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों तथा किसी दूसरी बीमारी से ग्रसित 45 वर्ष से ज्यादा उम्र के लोगों को एक मार्च से कोरोना वायरस रोधी टीका सरकारी केंद्रों पर निशुल्क लगाया जायेगा. वहीं, निजी क्लिनिकों एवं केंद्रों पर उन्हें इसके लिए शुल्क देना पड़ेगा.

अब इसको लेकर गुजरात के उपमुख्यमंत्री ने भी कहा है कि राज्य में कोरोना का टीका 250 रुपये में मिलेगा. गुजरात के डिप्टी सीएम ने कहा है कि गुजरात में COVID19 वैक्सीन की कीमत निजी अस्पतालों में 250 रुपये होगी. हालांकि गुजरात के उप मुख्यमंत्री नितिन पटेल ये भी स्पष्ट कर दिया है कि राज्य भर के सरकारी अस्पतालों में कोरोना वैक्सीन मुफ्त में दी जाएगी.

बता दें कि गुजरात सरकार ने हाल ही में कोरोना वायरस संक्रमण के मामले तेजी से बढ़ने के बाद अहमदाबाद सहित राज्य के चार प्रमुख शहरों में लगाया गया रात का कर्फ्यू 15 दिन और बढ़ाने का निर्यण किया है. अहमदाबाद, सूरत, वडोदरा और राजकोट में रात के कर्फ्यू की अवधि 28 फरवरी को समाप्त हो रही थी.