Gandhinagar Mumbai Vande Bharat Express Train: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज गांधीनगर में वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया. वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन गांधीनगर और मुंबई के बीच चलेगी. इस ट्रेन के चलने से हजारों लोगों को राहत मिलेगी. प्रधानमंत्री गांधीनगर से कालूपुर रेलवे स्टेशन तक ट्रेन में यात्रा भी किया. पीएम मोदी के साथ गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल और रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव भी मौजूद रहे. इसके अलावा पीएम मोदी ने अहमदाबाद मेट्रो रेल परियोजना के पहले चरण का भी उद्घाटन किया.Also Read - 36th National Games: नरेंद्र मोदी ने किया राष्‍ट्रीय खेलों का शुभारंभ 7 हजार एथलीट लेंगे हिस्‍सा

मिली जानकारी के अनुसार, पीएम मोदी ने सुबह करीब साढ़े 10 बजे गांधीनगर रेलवे स्टेशन से ट्रेन को हरी झंडी दिखायी. एक अधिकारी ने बताया कि यह ट्रेन यात्रियों को विमान में यात्रा करने जैसा अनुभव मुहैया कराएगी. इसमें सुरक्षा के आधुनिक उपाय हैं जिसमें कवच प्रौद्योगिकी भी शामिल है. स्वदेश निर्मित कवच प्रौद्योगिक ट्रेनों के बीच टक्कर होने से बचाती है. Also Read - पीएम मोदी का गुजरात दौरा : जनसभा को संबोधित करते हुए बोले PM Narendra Modi - 'सूरत मिनी इंडिया है'

Gujarat | PM Narendra Modi travels onboard Vande Bharat Express train from Gandhinagar to Ahmedabad

People from different walks of life, including those from the Railways family, women entrepreneurs and youngsters are his co-passengers on this journey, says PMO. pic.twitter.com/9Ccf2oYQBy

