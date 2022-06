PM Modi Mother’s Birthday: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने गुजरात दौरे के दूसरे दिन शनिवार सुबह गांधीनगर का दौरा किया. पीएम मोदी की मां हीराबेन आज 100वें साल में प्रवेश कर गईं. मां के 100वें जन्मदिन को स्पेशल बनाते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनके गांधीनगर स्थित घर जाकर मां का आर्शीवाद लिया. इस मौके पर पीएम मोदी ने मां के चरण पखारे( पैर धोए) और उनको मिठाई खिलाकर मुंह मीठा कराया.Also Read - पीएम मोदी के दौरे से एक दिन पहले मुंबई में ड्रोन उड़ाने पर बिल्डर के खिलाफ केस दर्ज

मां के 100वें जन्मदिन को स्पेशल बनाते हुए पीएम मोदी ने मां के साथ पूजा-अर्चना की. भगवान की आरती करने के बाद मां के पैर धोए. जिस पानी से मां के पैर धोए उसी पानी को अपनी आंखों में लगाया. मां को शॉल और माला पहनाकर उनकाआर्शीवाद लिया और उनकी लंबी उम्र की कामना की.

#WATCH | Gujarat: Prime Minister Narendra Modi met his mother Heeraben Modi at her residence in Gandhinagar on her birthday today.

Heeraben Modi is entering the 100th year of her life today. pic.twitter.com/7xoIsKImNN

— ANI (@ANI) June 18, 2022