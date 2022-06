Railway, Indian Rialway, Ashwini Vaishnav, bullet train, सूरत: रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने सोमवार को कहा कि उन्हें विश्वास है कि 2026 में गुजरात के सूरत और बिलिमोरा के बीच देश की पहली बुलेट ट्रेन चलाने का लक्ष्य पूरा कर लिया जाएगा क्योंकि इस दिशा में अच्छी प्रगति हो रही हैAlso Read - परमाणु क्षमता से लैस 4000 KM मारक क्षमता वाली अग्नि-4 बैलिस्टिक मिसाइल का भारत ने किया सफल परीक्षण

वैष्णव, सरकार की महत्वाकांक्षी अहमदाबाद-मुंबई बुलेट ट्रेन परियोजना की प्रगति का जायजा लेने के लिए सूरत में थे. उन्होंने संवाददाताओं से कहा, हमने सूरत और बिलिमोरा के बीच 2026 में पहली बुलेट ट्रेन चलाने का लक्ष्य रखा है. इसमें अच्छी प्रगति हो रही है और हमें विश्वास है कि तब तक हम ट्रेन चलाने का काम पूरा कर लेंगे.

Inspected the progress of Ahmedabad- Mumbai bullet train project in Surat.#8YearsOfInfraGati pic.twitter.com/o7VKHz2CbR

— Ashwini Vaishnaw (@AshwiniVaishnaw) June 6, 2022