गुजरात नगर निगम चुनाव के मतों की गिनती आज शुरू हो चुकी है. मतगणना के शुरुआती नतीजे बीजेपी के पक्ष में आ रहे हैं. सभी 6 नगर निगम (अहमदाबाद, सूरत, वडोदरा, राजकोट, जामनगर और भावनगर) में बीजेपी काफी आगे चल रही है.

Rajkot Municipal Election Rajkot Nagar Nigam Chunav Result Live Update bjp vs congress winner looser list:

अहमदाबाद में बीजेपी 28 सीटों पर आगे है, जबकि कांग्रेस 3 सीटों पर आगे है. – सूरत में बीजेपी 12 सीटों पर आगे है, जबकि कांग्रेस 2 सीटों पर आगे है. – वडोदरा में बीजेपी 11 सीटों पर आगे है, जबकि कांग्रेस दो सीटों पर आगे है. – राजकोट में बीजेपी 12 सीटों पर आगे है, जबकि कांग्रेस एक सीट पर आगे है. – जामनगर में बीजेपी 10 सीटों पर आगे है, जबकि कांग्रेस 4 सीटों पर आगे है. – भावनगर में बीजेपी 11 सीटों पर आगे है, जबकि कांग्रेस 3 सीटों पर आगे है.