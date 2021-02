Rajkot Municipal Election Results 2021 Live Update: गुजरात नगर निगम चुनाव के मतों की गिनती आज शुरू हो चुकी है. मतगणना के शुरुआती नतीजे बीजेपी के पक्ष में आ रहे हैं. सभी 6 नगर निगम (अहमदाबाद, सूरत, वडोदरा, राजकोट, जामनगर और भावनगर) में बीजेपी काफी आगे चल रही है. राजकोट में BJP को पहली जीत मिली है और भाजपा 105 सीटों पर आगे चल रही है. Also Read - Gujarat Municipal Election Results 2021 LIVE: गुजरात के 6 नगर निकाय चुनाव की काउंटिंग जारी, Congress से काफी आगे निकली BJP

Rajkot Municipal Election Rajkot Nagar Nigam Chunav Result Live Update bjp vs congress winner looser list: Also Read - MP By Election 2020: 3 नवंबर को है मतदान, BJP के चुनाव प्रचार का नायाब तरीका, देखें Video

अहमदाबाद में बीजेपी 28 सीटों पर आगे है, जबकि कांग्रेस 3 सीटों पर आगे है. – सूरत में बीजेपी 12 सीटों पर आगे है, जबकि कांग्रेस 2 सीटों पर आगे है. – वडोदरा में बीजेपी 11 सीटों पर आगे है, जबकि कांग्रेस दो सीटों पर आगे है. – राजकोट में बीजेपी 12 सीटों पर आगे है, जबकि कांग्रेस एक सीट पर आगे है. – जामनगर में बीजेपी 10 सीटों पर आगे है, जबकि कांग्रेस 4 सीटों पर आगे है. – भावनगर में बीजेपी 11 सीटों पर आगे है, जबकि कांग्रेस 3 सीटों पर आगे है. Also Read - एग्जिट पोल्स और नतीजों की संभावना से घबराया बाजार, सेंसेक्स 714 अंक टूटा