बोटाद: गुजरात के बोटाद जिले के अलग-अलग पांच गाँवों में ज़हरीली शराब पीने से 15 लोगों की मौत हो गई है. कई लोगों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है. मृतकों की संख्या बढ़ भी सकती है. कई की हालात गंभीर बनी हुई है. ये मौतें पांच गाँवों में हुई हैं. बताया जा रहा है कि जिले के रोजिद गांव में सबसे अधिक करीब सात लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि यहां 10 अन्य बीमार पड़ गए, जिन्हें अस्पतालों में भर्ती कराया गया है. इसके अलावा उंचडी, चंदरवा, आकरू और अनिवारी गाँव में भी मौतें हुई हैं. इन सब जगहों को मिलकर अब तक कुल 15 लोगों की मौतों की खबर है. पुलिस अधिकारी ने बताया कि मृतकों की संख्या बढ़ सकती है क्योंकि भावनगर एवं बोटाद में भर्ती कुछ मरीजों की हालत नाजुक है. बता दें कि गुजरात ऐसा राज्य है, जहां पूर्ण रूप से शराबबंदी है. गुजरात में शराब बेचने और पीने पर प्रतिबन्ध है.Also Read - अहमदाबाद में गुजरात कांग्रेस प्रदेश कमेटी के कार्यालय में बुरा हाल, 'हज हाउस" नाम रखा गया, बजरंगियों पर आरोप

गुजरात पुलिस के महानिदेशक आशीष भाटिया ने कहा कि पुलिस ने बोटाद जिले से तीन शराब तस्करों को हिरासत में लिया है, जो कथित तौर पर अवैध देशी शराब बेचने में शामिल थे. भाटिया ने कहा, ‘‘अवैध शराब पीने से अब तक सात लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि करीब 10 अन्य लोग अलग-अलग अस्पतालों में भर्ती हैं. तीन लोगों को पुलिस ने पूछताछ के लिए हिरासत में लिया है.’’ Also Read - बिहार: शराबबंदी के विरोध में उतरे पूर्व सीएम, कहा- 'थोड़ी-थोड़ी पीना गलत नहीं, डॉक्टर भी पीने को कहते हैं'

Gujarat | Four people dead after drinking spurious liquor in Dhandhuka, six people have been shifted to Ahmedabad for further treatment: Dr Sanket, Medical Officer Dhandhuka pic.twitter.com/8I6wt2FNYI

