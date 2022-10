गुजरात के कच्छ जिले में कुछ लोग जबरन एक गरबा स्थल पर घुस गए और वहां हमला कर दिया. जिससे आधा दर्जन लोग घायल हो गए है. एक अधिकारी ने बताया कि सोमवार रात हुई इस घटना के बाद मातर तहसील के उंधेला गांव में पुलिस तैनात कर दी गई है. खेड़ा के पुलिस अथिकारी राजेश गढ़िया ने बताया कि आरिफ और जहीर नामक दो लोगों की अगुवाई में एक ग्रुप नवरात्रि गरबा स्थल में घुस गया और हंगामा करने लगा. उन्होंने पथराव भी किया. आरोपियों की गिरफ्तारी के बाद से इलाके में तनाव की स्थिति देखी जा रही है.Also Read - Viral Video: गरबा खेलते-खेलते 21 साल के युवक की हार्ट अटैक से मौत, देखें Live Video

Gujarat | Stones pelted during Navratri celebrations in Kheda;6 people got injured

During Navratri celebrations in Undhela village last night, a group led by two people named Arif & Zahir started creating a disturbance. Later they pelted stones in which 6 got injured: DSP Kheda pic.twitter.com/EF05bPDKIc

— ANI (@ANI) October 4, 2022