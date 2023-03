Gujarat News: कांग्रेस नेता राहुल गांधी को मोदी सरनेम वाले मानहानि के मामले में दो साल की सजा सुनाई है. सूरत की सेशंस कोर्ट ने ये फैसला सुनाया है. कोर्ट ने राहुल गांधी को 2019 के मानहानि केस में दोषी ठहराया. कांग्रेस नेता को आईपीसी की धारा 500 के तहत दोषी करार दिया गया है. इसमें 2 साल की सजा का प्रावधान है. राहुल गांधी के वकील ने कोर्ट से कहा कि इस पूरी घटना में कोई घायल नहीं हुआ. इससे किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचा है. हम किसी तरह की दया की याचना नहीं करते हैं. फैसला सुनाए जाते समय राहुल गांधी अदालत में मौजूद थे.

आपराधिक मानहानि मामले में दोषी पाए जाने के बाद कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने महात्मा गांधी द्वारा कहे गए कुछ शब्द को ट्वीट किया. उन्होंने कहा कि मेरा धर्म सत्य और अहिंसा पर आधारित है. सत्य मेरा भगवान है, अहिंसा इसे प्राप्त करने का साधन है.

पूर्णेश मोदी के वकील केतन रेशमवाला ने बताया कि राहुल गांधी को आईपीसी की धारा 499 और 500 के तहत दोषी ठहराया गया है. कानून के अनुसार, कोर्ट ने उन्हें 30 दिनों के लिए जमानत दे दी है और उनकी अगली अपील तक, कोर्ट द्वारा सजा को स्थगित कर दिया गया है. पूर्णेश मोदी के वकील ने कहा कि राहुल की तरफ से दलील दी गई कि उन्हें अपील की अवधि तक जमानत पर रिहा किया जा सकता है.

राहुल गांधी के खिलाफ साल 2019 में मानहानि का आपराधिक मामला दर्ज किया गया था. यह मामला ‘मोदी’ सरनेम से जुड़े बयान का है. राहुल गांधी के खिलाफ यह ने कथित तौर पर कहा था, ‘‘क्यों सभी चोरों का सरनेम मोदी ही होता है?’’ वायनाड से लोकसभा सदस्य राहुल ने ये बयान 2019 के आम चुनाव से पहले कर्नाटक के कोलार में जनसभा के दौरान दिया था. इसके बाद राहुल के खिलाफ भाजपा विधायक और गुजरात के पूर्व मंत्री पुरनेश मोदी ने याचिका दायर की थी.

राहुल गांधी के खिलाफ शिकायत दर्ज कराने वाले बीजेपी विधायक पूर्णेश मोदी ने कहा, मैं कोर्ट के फैसले का स्वागत करता हूं. वहीं, बीजेपी सांसद सुशील कुमार मोदी ने कहा कि राहुल गांधी ने चुनाव से पहले सारे मोदी चोर हैं का बयान दिया था, इस बयान के बाद से मोदी सरनेम रखने वाले कई लोगों ने उनके खिलाफ मानहानि का मामला दर्ज कराया।. सूरत जिला अदालत के साथ ही बाकी अदालतों में भी उन्हें ऐसे ही सज़ा सुनाई जानी चाहिए.