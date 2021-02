Surat Municipal Election Result: गुजरात निकाय चुनाव (Gujarat Nikay Chunav Result) के नतीजे आ गए हैं. बीजेपी ने पूरे राज्य में शानदार प्रदर्शन किया है. बीजेपी सभी जगहों से बहुमत में है. भले ही सूरत में भारतीय जनता पार्टी (BJP) ने सबसे अधिक सीटें 93 सीटें जीती हैं, लेकिन आम आदमी पार्टी (Aam Aadmi Party) ने भी सबको चौंका दिया है. Also Read - कोरोना के बढ़े मामले तो कर्नाटक ने बंद कर दिये बॉर्डर, केरल के CM ने प्रधानमंत्री मोदी को पत्र लिखकर किया यह अनुरोध

सूरत निकाय (Surat Nikay Chunav Result) क्षेत्र में 130 सीटें आती हैं. यहां भारतीय जनता पार्टी ने 93 सीटें जीती हैं. इसके साथ ही आम आदमी पार्टी ने सूरत में 27 सीटें जीती हैं. वहीँ, बाकी जगहों की तरह कांग्रेस (Congress) के लिए यहाँ से भी बेहद बुरी खबर रही. कांग्रेस को सूरत में एक भी सीट नहीं मिली.

Gujarat: Aam Aadmi Party (AAP) workers celebrate the party's victory on 27 seats in the Surat Municipal Corporation election.

BJP has won 93 seats in the election. https://t.co/zAvSjNx1F6 pic.twitter.com/NyqN9RAQSO

— ANI (@ANI) February 23, 2021