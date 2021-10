Sword Raas: आपने भगवान श्रीकृष्ण की रासलीला के बारे में तो सुना और पढ़ा ही होगा. टीवी पर आने वाले धारावाहिकों में भी ‘रास’ देखा होगा. रास के कई रूप हो सकते हैं. अगर आप क्रिकेट के शौकीन हैं तो आपके भारतीय टीम के ऑलाउंडर रविंद्र जड़ेजा को मैच जीतने पर या अर्धशतक लगाने के बाद बैट से तलवारबाजी करते हुए देखा होगा. यही काम अगर तलवार से हो तो इसे ‘तलवार रास’ कहा जाता है.Also Read - पोर्ट से 1 बिलियन डॉलर की कोकीन जब्‍ती की हेडलाइन नहीं दिखी, लेकिन 1.30 लाख की चरस-गांजा नेशनल न्‍यूज बन गई: जावेद अख्तर

गुजरात में इन दिनों पांच दिवसीय 'तलवार रास' का आयोजन हो रहा है. मंगलवार 19 अक्टूबर को शुरू हुआ 'तलवार रास' का यह आयोजन 24 अक्टूबर तक चलेगा. मंगलवार को राजपूत महिलाओं ने इस आयोजन के दौरान अपनी तलवारबाजी का प्रदर्शन कुछ इस तरह किया.

#WATCH | Gujarat: Rajput women display their sword skills in Rajkot during an five day event of 'Sword Raas' yesterday pic.twitter.com/ORjbCwOBCp

— ANI (@ANI) October 20, 2021